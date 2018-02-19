«Весь Николаев радуется!» - отец олимпийского чемпиона Абраменко рассказал, как переживал за сына из-за травмы

Отец олимпийского чемпиона по фристайлу Владимир Абраменко очень переживал за сына Александра на соревнованиях из-за травмы, которую спортсмен получил в прошлом году, пишет hromadske.ua.

- Когда Саша ехал на свою первую Олимпиаду, я меньше переживал, чем сейчас, когда он был достоин награды. Я уже с ним разговаривал по телефону. Саша сказал, что в шоке, - сказал он.

Отец спортсмена отметил, что переживал из-за старой травмы сына.

- Очень переживал, что лыжи во время приземления идут накрест – это следствие операции, у него коленная связка не держит ногу как следует. А я говорю: «Так подвяжи ее, чтобы держала как следует!». К счастью, все хорошо. Весь Николаев радуется! Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал! - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 18 февраля, николаевский фристайлист Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане добыл для Украины золотую медаль.