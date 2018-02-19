Американский спринтер побил мировой рекорд в беге на 60 метров

21-летний американский спринтер, двукратный серебряный призер лондонского чемпионата мира по легкой атлетике Кристиан Коулмэн второй раз с начала года побил рекорд мира в беге на 60 метров.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций.

19 января на турнире Clemson Invitational, который проходил в Южной Каролине, он пробежал 60 метров за 6,37 с. Но этот результат не был утвержден IAAF, потому что стартовые колодки не были подключены к сертифицированной системе старта, а после забега не были сделаны допинг-пробы.

Но уже спустя месяц, 18 февраля, Коулмэн пробежал еще быстрее – в финале чемпионата США по легкой атлетике в помещении он показал результат 6,34 с. Это на пять сотых быстрее действующего рекорда, который был установлен в 1998 году, а затем подтвержден в 2001 году легендарным Морисом Грином (6,39 с).

Напомним, ранее сообщалось, что спринтер-рекордсмен Усейн Болт намерен стать футболистом.