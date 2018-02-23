На зимней Олимпиаде на допинге поймали еще одного российского спортсмена

На Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации бобслея России.

«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», - говорится в нем.

В федерации уверяют, что за несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой.

«Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», - заявляет федерация бобслея.

Делегация олимпийских атлетов из России подтвердила положительный результат допинг-пробы Сергеевой.

«Сегодня делегация олимпийских атлетов из России получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды олимпийских спортсменов из России Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», - говорится в заявлении делегации.

Сообщается, что 2 года назад в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, который стимулирует работу сердца.

Как известно, ранее Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил. 13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018. Однако Спортивный арбитражный суд аннулировал этот результат и лишил россиян медали.