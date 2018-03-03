Президент «Судостроителя» заявил, что выгнал четырех футболистов из-за подозрения в договорных матчах

Николаевский «Судостроитель» расстался с двумя сотрудниками и четырьмя футболистами, подозреваемыми в участии в договорных матчах.

Об этом заявил президент клуб Деннис Люкенс, сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «Sport Arena».

Об этом решении клуб уже сообщил в ПФЛ и ФФУ. Имена тех, кто покинул команду, американский президент клуба не уточнил.

«В декабре было известно, что вся команда пройдет тест на детекторе лжи касательно причастности к ставкам на матчи. Тогда утверждалось, что с любым, кто провалит или откажется от прохождения проверки, «Судостроитель» расторгнет контракты. Какие именно матчи были под подозрением руководства клуба, пока неизвестно», - сообщает издание.

Также Люкенс заявил, что на него и клубного врача напал форвард Роман Запорожец. Случилось это еще 15 ноября 2017 года, контракт с футболистом расторгли.

После 22 туров в группе Б второй лиги «Судостроитель» идет на 10-м месте с 16 очками.