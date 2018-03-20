Николаевская прыгунья в высоту Рыжова завоевала «серебро» на международной матчевой встречи по легкой атлетике

Николаевская спортсменка Валерия Рыжова завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на международной матчевой встрече U18 по легкой атлетике в помещении, которая проходила 10 марта, в городе Стамбул.

Об этом сообщает управление по делам физической культуры и спорта городского совета.

В соревнованиях принимали участие сборные из четырех стран - Украины, Турции, Беларуси и Франции.

«В составе сборной команды Украины выступала воспитанница Николаевской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Валерия Рыжова. С результатом 1,71 м спортсменка получила «серебро» по прыжкам в высоту», - говорится в сообщении.

В целом сборная команда Украины заняла второе общекомандное место с общей суммой 70 очков. У победителей, французов, - 80. Первую тройку замкнула команда Турции, а белорусы были четвертыми.

Спортсменку подготовили тренеры НСДЮСШОР по легкой атлетике: Чумаченко Н.Н., Чумаченко Ю.В., Ковпак А.Ф.

Напомним, что николаевская спортсменка Юлия Чумаченко завоевала победу в традиционных международных соревнованиях по прыжкам в высоту, посвященных памяти выдающегося легкоатлета Алексея Демьянюка, которые состоялись 17 февраля во Львове.