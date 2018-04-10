МБК «Николаев» проиграл «Черкасским Мавпам» в первом матче полуфинала Суперлиги

МБК «Николаев» 10 апреля не смог догнать «Черкасские Мавпы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Черкасские Мавпы» - МБК «Николаев» - 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23) Ч: Кобец (20), Девис (16+8 подборов), Бояркин (12), Конев (12) Ткаченко (10), Кольченко (9), Липовцев (7), Конате (3), Беллфилд (2). Н: Кушниров (14+11 подборов), Давыдюк (12), Онуфриев (11), Аникиенко (9), Носков (9), Тонченко (6+6 передач), Мусиенко (6), Попов (6), Иванов (3), Бобров (2), Жуковский, Хохоник.

На старте поединка у черкасской команды «полетели» броски, что и позволило им оторваться в счете. Николаевцы пытались ответить своим результативным баскетболом, и это у них получилось. Носкову удалось выдать зрелищный момент, когда он сначала заблокировал убежавшего соперника, а через несколько секунд попал издали. Николаевцы уступали 24:28, и тут соперникам снова удалось уйти вперед, и двузначная разница в счете держалась почти весь матч.

Николаевцам доставило немало проблем то, что в их сторону свистели много нарушений, из-за чего постоянно приходилось экспериментировать с составом. Черкасская команда пробила 32 штрафных (19 попала), а «Николаев» - всего 10 (попал 8). Быстрый баскетбол, предложенный «Мавпами», николаевцам не всегда удавалось останавливать, но боролись они практически до финальной сирены. За три минуты до конца разрыв сократился до 9 очков, однако ошибка в атаке опять не позволила МБК зацепиться за шансы на отыгрыш.

У хозяев площадки лучше всех себя проявил Кобец, который попал 6 дальних бросков – за ним часто не успевали защитники гостей. В составе МБК Кушниров сделал дабл-дабл, но в рейтинге плюс-минус получил результат «-17».

Второй матч в серии до трех побед пройдет в Черкассах 12 апреля, затем соперники сыграют в Николаеве.

Напомним, что «Николаев» вышел в полуфинал впервые за 15 лет, в предыдущем раунде команда обыграла действующего чемпиона Украины.