Футбольные фанаты сорвали полуфинал Кубка Турции – пострадал тренер «Бешикташа»

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Турции по футболу между «Фенербахче» и «Бешикташем» был прерван и закончился громким скандалом.

Об этом сообщает «NikSport».

Полуфинальный матч Кубка Турции пришлось прервать после того, как главному тренеру «орлов» Шенолу Гюнешу разбили голову. Эпизод произошел на 58 минуте, когда неизвестный предмет попал с трибун в голову 65-летнему наставнику. Как следствие специалиста сразу подкосило и он упал на газон.

В итоге медики наложили Гюнешк пять швов на место раны и госпитализировали, а матч был окончательно отменен при счете 0:0.

Кроме того, несколько работников «Бешикташа» также получили повреждения. Отметим, что в первом тайме был удален из игры защитник «Бешикташа» Пепе.

Şenol Hocamız koridora giderken atılan cisimlerden tekrar yerde kaldı. 😔😔😔 pic.twitter.com/TpgE6KVecs — Forza BEŞİKTAŞ (@GURURLANNNN) 19 апреля 2018 г.

Примечательно, что в первом полуфинале, в рамках которого была зафиксирована ничья 2:2, было показано три красные карточки.

Напомним, в Греции российский олигарх сорвал футбольный матч, выбежав на поле с пистолетом выяснять отношения с арбитром.