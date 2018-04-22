Николаевский боец попал в тройку лидеров на Чемпионате мира-2018 по хортингу

Николаевский спортсмен Асман Гаджиев занял второе место на Чемпионате мира-2018 по хортингу в разделе борьба, который прошел 21 апреля в Литве.

Об этом на своей странице в Facebook написал его тренер Олег Обревко, передает НикСпорт.

При этом уроженец Херсонской области Владислав Иванюхин стал чемпионом по хортингу в этом же разделе, о чем на своей странице в Facebook написал Георгий Аракелов.

«У Влада в категории всего было 5 человек. Последние две схватки были решающими. В полуфинале прошла схватка со спортсменом из Латвии, которого Влад выиграл болевым приёмом на руку. В финале была встреча также с представителем страны Латвии, которого на последних минутах Влад выиграл с удушающим приёмом и стал Чемпионом мира по Хортингу в разделе борьба», – написал он.

Напомним, что николаевский ММА-боец за минуту избил соперника и стал чемпионом мира по версии WMMAF.