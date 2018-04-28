Юные николаевские бейсболисты выступили на Чемпионате Европы в Праге

С 18 по 22 апреля в Праге юные бейсболисты из Николаева приняли участие в Чемпионате Европы среди клубных команд по бейсболу и софтболу.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

В соревнованиях принимали участие 56 команд из Нидерландов, Франции, Великобритании, Испании, Австрии, Израиля, Германии, Украины и других стран. Команды боролись за право выступать в финале чемпионата, который состоится в США в категории U16 и U14.

Николаевская команда «Десант» из КДЮСШ «Коммунаровец» играла в дивизионе Б – U16. По результатам жеребьевки соперниками николаевцев стали спортсмены из лучших бейсбольных клубов и академий Европы: «Нептунос» (Нидерланды), «Бордо» (Франция), «Кардиналс» (Россия), «Брно» (Чехия).

Николаевской команде удалось одолеть лишь команду из России и занять четвертое место в группе. В стыковой игре «Десант» встретился с испанской командой, но и здесь ребятам не хватило сил и опыта для победы. По итогам соревнований «Десант» занял 16-е место, но стоит отметить, что этот результат очень важен для николаевских спортсменов, которые впервые выступали на международных соревнованиях такого уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские бейсболисты заняли третье место на международном турнире в Польше.