Главный матч европейского футбольного сезона: «Реал» и «Ливерпуль» сражаются в финале Лиги чемпионов

В субботу вечером, 26 мая, в Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов между футбольными клубами «Реал» (Испания) и «Ливерпулем» (Англия).

Матч проходит на НСК «Олимпийский».

Букмекеры отдают победу «Реалу». На победу мадридского клуба ставки принимаются с коэффициентом 2. На победу Ливерпуля - 3,45. Ничья в основное время матча - 4,1.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Мане, Фирмино, Салах.

Трансляцию матча ведут телеканалы «Украина» и «Футбол 1».

Напомним, команды в Киеве встречали украинские пограничники с разрисованными в цвета клубов лицами.