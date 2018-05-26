Главный матч европейского футбольного сезона: «Реал» и «Ливерпуль» сражаются в финале Лиги чемпионов

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В субботу вечером, 26 мая, в Киеве проходит финальный матч Лиги чемпионов между футбольными клубами «Реал» (Испания) и «Ливерпулем» (Англия). 

Матч проходит на НСК «Олимпийский». 

Букмекеры отдают победу «Реалу». На победу мадридского клуба ставки принимаются с коэффициентом 2. На победу Ливерпуля - 3,45. Ничья в основное время матча - 4,1.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Мане, Фирмино, Салах.

Трансляцию матча ведут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». 

Напомним, команды в Киеве встречали украинские пограничники с разрисованными в цвета клубов лицами.

Анатолий Чубаченко

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