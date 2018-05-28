Николаевский ММА-боец завоевал титул интернационального чемпиона мира

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Вусал Ахмедов
Николаевский боец Вусал Ахмедов 26 мая завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии MMA PRO в весе до 57 кг.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Facebook-сообщество MMA PRO Ukraine.

Поединок проходил в Каменце-Подольском в рамках турнира «Битва в фортеці», николаевцу противостоял Жали Уулу Абдирахман из Киргизии. Бой за пояс завершился досрочно во втором раунде. Вусал одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что ранее за минуту Ахмедов избил соперника и стал чемпионом мира по версии WMMAF.

А вице-губернатор Николаевской области Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что в Николаеве прошел всеукраинский турнир «Road to WWFC-13». Судя по его сообщению, победы на турнире одержали николаевцы Али Гусейнов и Юрий Проценко.

Вадим Богданов

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