Николаевский ММА-боец завоевал титул интернационального чемпиона мира

Вусал Ахмедов Николаевский боец Вусал Ахмедов 26 мая завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии MMA PRO в весе до 57 кг.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Facebook-сообщество MMA PRO Ukraine.

Поединок проходил в Каменце-Подольском в рамках турнира «Битва в фортеці», николаевцу противостоял Жали Уулу Абдирахман из Киргизии. Бой за пояс завершился досрочно во втором раунде. Вусал одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, что ранее за минуту Ахмедов избил соперника и стал чемпионом мира по версии WMMAF.

А вице-губернатор Николаевской области Евгений Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что в Николаеве прошел всеукраинский турнир «Road to WWFC-13». Судя по его сообщению, победы на турнире одержали николаевцы Али Гусейнов и Юрий Проценко.