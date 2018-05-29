Президент «Ингульца» обвинил МФК «Николаев» в договорных матчах – «корабелы» отрицают обвинения

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк обвинил МФК «Николаев» в игре на «контору». Он считает, что николаевцы специально пропустили голы в матче против «Ингульца».

Об этом Поворознюк заявил в эфире программы «Профутбол», сообщает «НикСпорт».

Напомним, что после этой игры (3:0 в пользу «Ингульца») главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский рассказал, что на крупное поражение его команды была поставлена ​​большая сумма. Забранский говорил, что собирался не выпускать своих игроков на поле, но в ПФЛ и ФФУ попросили не делать этого. По словам тренера, «официальные лица знали» о такой ситуации.

Поворознюк высказался после разразившегося скандала со ставками, в котором замешан МФК «Николаев» (клубу выдвинули обвинения в фиксированном результате матча с «Гелиосом»). Президент клуба из Кировоградской области говорит, что николаевцы специально пропустили голы.

- Мы-то в это не играли, играл «Николаев». Когда Акименко принимает мяч и его бьют в опорную ногу, как можно… Это бред просто… Центральный защитник, на нем три игрока наших, он начинает «водиться», выдирают мяч – гол. А Попов – один последний защитник, ну выбей ты мяч в аут! Он начинает «водиться», Мишуренко его обкрадывает и гол в пустые ворота. Ну кто играл? Возьмите, разберитесь, докажите, - говорит Поворознюк.

В этом же выпуске передачи «Профутбол» показали видео, как футболист Игорь Пащенко признается в игре на фиксированный результат в сезоне 2015-2016, когда он выступал за «Ингулец». Перед кубковым матчем с «Волынью» ему позвонил некий Сергей Патула, который обещал 5 тысяч долларов, если «Ингулец» пропустит или забьет два гола в первом тайме. На сговор с Пащенко пошли его одноклубники Александр Брыль и Дмитрий Хорольский, но ставка не сыграла, и футболисты оказались должные эти деньги инициаторам договорного матча.

МФК «Николаев» на своем официальном сайте опубликовал обращение к Поворознюку, в котором отрицает обвинения в ставках на результат.

«Мы всегда с удовольствием читаем и слушаем ваши интервью и комментарии, ведь наш клуб стремится развиваться, а потому нам интересен бесценный опыт коллег. К сожалению, в последнее время вы стали меньше говорить о ФК «Ингулец», переключившись по неизвестной нам причине на другие клубы. Информируем вас, что МФК «Николаев» возмущен вашими непонятными инсинуациями в СМИ относительно нашего клуба и призываем опровергнуть недостоверную информацию, а также извиниться перед нашим клубом, городом и болельщиками».

«Нам очень жаль, что МФК «Николаев» стал одним из многих фигурантов известного скандала в украинском футболе, клуб решительно осуждает любое манипулирование результатами футбольных матчей. Верим, что виновные будут строго наказаны. Вдвойне неприятно и странно, что инсинуации звучат из уст президента клуба, чьи игроки на камеру подтверждали факты игры в нечестный футбол», - отметили в МФК «Николаев».

Судя по всему, в МФК «Николаев» решили потроллить Поворознюка на теме стадиона («Ингулец-2» играет на стадионе имени Александра Поворознюка) и большого количества пенальти, которые назначают в пользу «Ингульца».