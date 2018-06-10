МФК «Николаев» расстался с четырьмя футболистами, в том числе и с лучшим бомбардиром команды

МФК «Николаев» расстался с защитником Евгением Потароченко, хавбеком Александром Вечтомовым, а также форвардами Игорем Сикорским и Александром Яровенко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «Sport Arena».

Все игроки получили статус свободных агентов. Кроме того, «Николаев» распрощался с Валерием Скиданом и Константином Чаусом, которые в минувшем сезоне играли за дубль во второй лиге.

Игорь Сикорский сыграл за «Николаев» 32 матча (9 голов) в минувшем розыгрыше первой лиги и стал лучшим бомбардиром команды. Правда во второй части чемпионата Сикорский почти не забивал. Остальные покинувшие клуб исполнители не имели места в основе – Вечтомов сыграл лишь 3 матча в первой лиге, Яровенко – 2, а Потароченко вообще не поле не появлялся.

Также клуб подписал и первого новичка – им стал хавбек Виталий Рябушко из «Ингульца».

Напомним, что МФК «Николаев» закончил чемпионат на десятом месте.