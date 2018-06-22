«Все матчи мы играли честно!» - капитан МФК «Николаев» отрицает, что его команда участвовала в «договорняках»

Капитан МФК «Николаев» Станислав Чучман заявил, что его команда не участвовала в договорных матчах.

Об этом сообщает информационный департамент МФК «Николаев», сообщает «НикСпорт».

- Во время отпуска в прессе появлялись различные новости, связанные с нашей командой и участием в договорных матчах. Как капитан команды, я хочу выразить твёрдую позицию со стороны футболистов: мы даже не обсуждаем этот момент и уверены в себе, не вижу смысла поднимать эту тему. Все матчи мы играли честно! – сказал футболист.

Напомним, 22 мая в Украине сотрудники правоохранительных органов провели массовую облаву на организаторов договорных футбольных матчей. Под подозрение попали игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд Премьер, первой и второй лиг.

Позже в МВД заявили, что администратор МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, чтобы тот обеспечил нужный результат матча первой лиги против харьковского «Гелиоса».