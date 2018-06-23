Харьковские пограничники задержали водителя, который спрятал в «Daewoo» 46 пакетов с коноплей

В Харьковской области ночью в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники задержали 56-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти в Россию 46 пакетов с марихуаной весом почти 7,5 килограммов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля служебная собака показала, что в автомобиле могут быть наркотики. Поэтому пограничники приняли решение о тщательном осмотре автомобиля.

«В ходе осмотра автомобиля в конструктивных особенностях, а именно под передними крыльями обнаружили 46 пакетов с веществом серо-зеленого цвета общим весом почти 7,5 кг. О данном факте пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с владельцем», - сообщили в пограничном ведомстве.

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