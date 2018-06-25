Николаевский юниор поставил рекорд Украины в беге с барьерами

Николаевский бегун Андрей Василевский установил юниорский рекорд Украины на чемпионате по легкой атлетике в Кропивницком.

Об этом сообщили в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета, сообщает «НикСпорт».

В забеге на 110 метров с барьерами николаевский спортсмен установил юниорский рекорд Украины – 13,96 секунды (рекорд до этого составлял 14 секунд). Василевский является воспитанником Николаевской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, его тренирует Ирина Шаповалова.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольге Харлан хотят присвоить звание почетной гражданки города Николаева.