Действующий чемпион мира Германия проиграла Корее и вылетела с Мундиаля

Германия в добавленное время пропустила два гола от Южной Кореи и вылетела с чемпионата мира уже в групповом турнире. При этом немцы являются действующими обладателями трофея.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Южная Корея – Германия – 2:0

Германии нужна была только уверенная победа, чтобы не задумываться о результате параллельного матча Мексика – Швеция. Но Южная Корея с начала матча выглядела достаточно уверенно – выдерживала давление фаворита и огрызалась в контратаках.

Весь второй тайм Германия давила, нанесла более 20 ударов по воротам Южной Кореи (за весь матч), но так и не смогла забить. А ведь достаточно было всего одного гола для выхода в плей-офф. В концовке Южная Корея после рикошета в штрафной смогла забить. Судья засчитал гол только после личного просмотра повтора в системе VAR. Немцы побежали отыгрываться. Нойер на чужой половине поля потерял мяч и корейцы забили второй в пустые ворота.

В параллельном матче Мексика проиграла Швеции со счетом 0:3, именно эти две команды прошли дальше. Германия, набрав 3 очка, заняла четвертое место в группе F и досрочно выбыла из турнира.