Николаевский олимпийский чемпион и его тренер будут получать президентскую стипендию

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Николаевскому олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко назначили стипендию Президента Украины.

Об этом идет речь в указе Президента Украины №200/2018, сообщает «НикСпорт».

Стипендии назначили выдающимся украинским спортсменам и тренерам по олимпийским видам спорта

Александру Абраменко и его тренеру Энверу Аблаеву будут выплачивать стипендию размером 15 тысяч гривен.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко вручил николаевскому фристайлисту Абраменко орден «За заслуги» и сертификат на квартиру, купленную за счет городского бюджета Николаева. Кроме того, олимпийскому чемпиону Абраменко государство выдало премию в $125 тысяч.

Вадим Богданов

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