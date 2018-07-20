Четырех баскетболистов МБК «Николаев» вызвали в сборную Украины

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В рамках подготовки к квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу на учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды Украины вызвали четырех игроков МБК «Николаев».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК «Николаев».

На сборы вызвали центрового Александра Кушнирова, форвардов Дениса Носкова, Антона Давыдюка и защитника Антона Мусиенко. Планируется их участие в международном турнире.

Напомним, что ранее новым главным тренером МБК «Николаев» назначили бывшего наставника сборной Украины.

Вадим Богданов

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