Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира по фехтованию

На проходящем в китайском Уси чемпионате мира по фехтованию николаевская саблистка Ольга Харлан проиграла поединок стадии 1/16 финала представительнице Китая Яци Шао (13:15) и покинула турнир.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Будучи сеянной под первым номером, саблистка начала соревноваться в туре прямого выбывания. На стадии 1/32 финала Харлан легко разделалась с канадкой Мариссой Понич (15:7), а уже в следующем туре сложила оружие.

Таким образом, Ольга Харлан не смогла защитить титул сильнейшей саблистки мира, который она завоевала год назад в Лейпциге.

Напомним, что Харлан пришлось готовиться к этому чемпионату мира в чужой форме, потому что багаж сборной Украины потеряли в аэропорту.