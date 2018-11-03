У звездного в прошлом футболиста отобрали паспорт – он не заплатил 2 миллиона евро штрафа

В 2015 году бывший игрок «Барселоны» и «Милана», обладатель «Золотого мяча-2005» Роналдиньо был оштрафован бразильским правосудием на 2 миллиона евро за нанесение экологического ущерба окружающей среде.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Он построил в Порту-Алегри склад и рыболовную платформу в запрещенном месте. Однако за три года Роналдиньо так и не оплатил штраф. В связи с этим суд принял решение изъять паспорт бразильца. При этом его адвокат заявил о намерении обжаловать решение, так как таким образом нарушаются конституционные права Роналдиньо.

Напомним, что чемпиона мира из сборной Италии приговорили к двум годам тюрьмы за хранение оружия.