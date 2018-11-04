МБК «Николаев» в тяжелом матче обыграл лидера чемпионата Украины

МБК «Николаев» 3 ноября в спортивной школе «Надежда» обыграл лидера чемпионата Суперлиги, БК «Запорожье».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Запорожье» - 60:57 (14:20, 13:8, 18:18, 15:11) Н: Зотов 14, Попов 10+7 подборов, Приймак 9+10 подборов, Аникиенко 8+7 подборов, Мусиенко 8, Адедиран 6, Онуфриев 3+8 подборов, Хохоник 2, Жуковский, Тонченко, Давыдюк, Бобров. З: Холтон 20, Киндал 12+12 подборов, Трент 12.

Николаевцы продемонстрировали классную игру в защите, но большое количество промахов (4 из 25 дальние броски) и 19 потерь не позволили им набрать много очков. Но запорожцы также не преуспели в попаданиях. Вся игра гостей основывалась на усилиях трех американцев, однако николаевцы их сумели остановить, в частности, выиграли подбор (60-43).

На последней минуте матча николаевцы добились перевеса в 4 очка, но чуть его не потеряли. Приймак остановил одного из запорожских американцев жестким приемом – тот отлетел от «подставившегося» николаевца, как от стенки. Судьи дали неспортивный фол и гости за 10 секунд до конца получили шанс отыграться. Но первый штрафной они смазали, а во время решающего розыгрыша Онуфриев перехватил мяч. 60:57 – до этой игры у «Запорожья» было всего одно поражение при шести победах. А у «Николаева» теперь 3 победы и 4 поражения.

Матч стал последним в этом году, который МБК провел на домашнем паркете. Остальные игры николаевцы проведут в гостях. Из-за ремонта «Надежды» большой баскетбол в Николаев может вернуться только в марте.