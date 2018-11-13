Николаевская сборная завоевала первое место на кубке Украины по боевому искусству ушу саньда

Сборная Николаева по виду единоборств ушу саньда заняла первое командное место и стала обладателями кубка Украины.
Об этом сообщает «НикСпорт».
Спортсмены из Николаева завоевали 4 золотых и 4 серебряных медали. Первые места заняли:
- Али Гусейнов, весовая категория 70 кг;
- Александр Краковский (75 кг);
- Назар Дячук (юноши, 60 кг);
- Мария Климнюк (девочки, 35 кг).
Вторые места завоевали:
- Роман Выборный (60 кг);
- Константин Лисицын (75 кг);
- Юрий Демчук (80 кг);
- Евгений Масный (93 кг).
Напомним, что юниорка из Первомайска завоевала золотую медаль на чемпионате мира по каратэ.
Справка:
Саньда или Саньшоу – это современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного контактного единоборства. Саньда как боевое искусство был разработан китайскими военными на основе изучения и практики традиционного ушу, современных методов самообороны и элементов других боевых систем.