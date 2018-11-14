Николаевские спортсмены с нарушениями слуха завоевали медали на чемпионатах Украины по единоборствам

Николаевские спортсмены с нарушениями слуха завоевали медали на чемпионатах Украины по дзюдо и самбо.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В Сумах 10 ноября проходил чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха. Игорь Марченко стал чемпионом в весовой категории до 100 кг, Артем Фандеев занял второе место в весе до 90 кг. Кроме того, третьи места заняли Марина Скибицкая (до 63 кг) и Денис Петренко (до 73 кг). В итоге команда Николаевского Инваспорта заняла 5-е общекомандное место.

А 11 ноября на первом чемпионате Украины по борьбе самбо среди неслышащих Игорь Марченко и Артем Фандеев стали чемпионами. В 2019 году наши спортсмены примут участие в чемпионате Европы по дзюдо в Бельгии. Спортсмены тренируются в клубе «Соколёнок» под руководством наставника Максима Михайленко.

Напомним, что ранее николаевская сборная завоевала первое место на кубке Украины по боевому искусству ушу саньда.