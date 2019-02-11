Мадридские болельщики стали бросать во вратаря игрушечных крыс – они не простили ему переход в «Реал»

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в столице Испании прошло мадридское дерби – на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» принимал «Реал».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Горячее противостояние двух преследователей лидера чемпионата «Барселоны» завершилось победой гостей 3:1. Во время матча принципиальных соперников болельщики «матрасников» забросали своего бывшего вратаря Тибо Куртуа, ныне защищающего цвета «Реала», искусственными крысами.

Куртуа провел за «красно-белых» два сезона, сыграв в общей сумме 154 матча. После того, как бельгиец провел сотый поединок, в честь него была установлена именная табличка, которую болельщики «Атлетико» перед дерби с «Реалом» испортили – фаны почти стерли фамилию вратаря с памятной таблички. В летнее трансферное окно «Реал» купил Куртуа у «Челси».

Напомним, что ранее английский болельщик случайно ударил в пах футболиста, праздновавшего гол.