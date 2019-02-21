Николаевский спортсмен Абраменко одержал победу на Чемпионате Украины по фристайлу

Александр Абраменко Николаевский фристайлист, Олимпийский чемпион Александр Абраменко занял первое место в дисциплине лыжная акробатика на Чемпионате Украины по фристайлу.

Об этом сообщает NikSport.

Так, чемпионат проходил с 15 по 18 февраля на базе ГК «Буковель». В мероприятии приняли участие спортсмены различных возрастных категорий из Николаевской, Ровенской и Закарпатской областей.

«Приятно, что Чемпионат Украины прошел при участии Олимпийского чемпиона, вице-чемпиона мира Александра Абраменко, а также спортсменки сборной команды Анастасии Новосад. Опытные спортсмены - яркий пример подражания для юных акробатов! Чемпионат Украины важен для спортивного сообщества, прежде всего, тем, что по его результатам будут избирать спортсменов в сборную команду Украины. Поэтому, Чемпионат Украины - своеобразный трамплин для будущих достижений », - отмечают в Ski Federation of Ukraine.

Напомним, что ранее николаевского олимпийского чемпиона Абраменко номинировали на звание «Спортсмен года».