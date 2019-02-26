Николаевские спасатели завоевали первое и второе места на Кубке Украины по акватлону

Николаевские спасатели Артем Вагин и Александр Кущ завоевали, соответственно, золотую и серебряную медали на соревнованиях по акватлону (подводная борьба в ластах).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Кубок Украины состоялся 22 февраля в Одесской национальной морской академии.

«Артем Вагин и Александр Кущ не первый год занимаются данным видом спорта. Спасатели не только продемонстрировали высокий уровень подготовки, но и вернулись с победой. Поздравляем Артема с почетным первым местом, Александра – с серебром. Гордимся коллегами и желаем им уверенности в своих силах и неутомимой жажды следующих побед!» - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что в прошлом году николаевские спасатели заняли первое и третье места на чемпионате Украины по акватлону.