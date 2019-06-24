Николаевская раллийная команда Гриневичей заняла второе место на этапе «Кубка Лиманов»

Николаевская раллийная команда Евгения и Татьяны Гриневичей заняла второе место на втором этапе чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов – 2019», который проходил в Мариуполе.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Семейный экипаж выступал в классе PS-6 (объем двигателя до 1600 куб.см, максимум 4 дросельные заслонки). В бескомпромиссной борьбе нашим гонщикам удалось завоевать серебряные медали, уступив лишь одесситам.

«Очень сложный этап для нас, для техники, для соперников! Почти всю гонку боролись с поломкой коробки передач! Приходилось одной рукой держать ручку коробки, чтобы не вылетала, а второй рулить на «затыканной» и «слепой» трассе. Мы впервые на такой сложной и слепой трассе. Взаимодействие экипажа мы еще оттачиваем, и эта трасса стала очень ценным опытом в нашей карьере», - прокомментировал гонку Евгений Гриневич.

Следующий этап чемпионата Украины по мини-ралли состоится в Гайсине через месяц.

Напомним, что ранее николаевский экипаж рассказал о ярких моментах на Чемпионате Украины по мини-ралли «Кубок лиманов».