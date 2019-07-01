Николаевец Деревянченко попал в пятерку самых сильных украинских боксеров

Авторитетный портал Boxrec представил топ-25 лучших украинских боксеров прямо сейчас.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Xsport.ua».

На вершине рейтинга оказались три чемпиона мира: Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), Александр Усик (16-0, 12 КО) и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО).

При этом четвертый украинский чемпион Артем Далакян (19-0, 14 КО) расположился на шестом месте, пропустив вперед себя первого номера рейтинга IBF в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) и обязательного претендента на титул WBC в первом полусреднем дивизионе Виктора Постола (31-2, 12 КО).

Напомним, в 2018 году Деревянченко проиграл бой за звание чемпиона мира в среднем весе.