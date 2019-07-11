Николаевская команда «Septem Crossfit» - серебряные призеры соревнований в Берлине

В воскресенье, 7 июля в Берлине закончились одни из самых больших и популярных командных соревнований по функциональному фитнесу (CrossFit) Berlin Throwdown 2019.

Об этом сообщает NikSport.

Николаевская команда «Septem Crossfit», традиционно с многолетними партнерами из CrossFit4Everyone, еще в апреле месяце прошли тяжелый онлайн отбор, и получили право представлять Украину тремя составами.

В ходе двухдневной борьбы с соперниками и обстоятельствами, женская команда Masters 35+ завоевала серебро.

Женская команда категории RX, завоевала право на участие в финале, и заняла 8-е место в итоговом протоколе соревнований.

Мужская команда Masters 35+, не смотря на провальный первый соревновательный день, нашла в себе силы показать высокий уровень подготовки и мотивации, пробиться в финал, где остановилась всего в одном шаге от пьедестала почета. Четвертое место.

Напомним, что ранее Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко нахамил чемпионке Европейских игр Анне Соловей, которая возмутилась, что её заслуги приписали чужому человеку. После он странно себя вел в разговоре с журналисткой – предлагал поцеловаться и выглядел подвыпившим.