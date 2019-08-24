«Не хочу г*вна с обеих сторон»: Боксер Усик отказался от поединка с россиянином Федосовым

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с российским соперником Андреем Федосовым из-за нежелания переходить в политическую плоскость.

Об этом сообщает издание NikSport.

Ранее сообщалось, что Александр Усик (16-0, 12 КО), бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, может провести дебютный поединок в супертяжелом дивизионе с россиянином Андреем Федосовым (31-3, 25 КО).

Усик отметил, что отказывается из-за того, что его соперник может перевести бой в плоскость политики.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», - сказал Усик.

Кроме того, спортсмен добавил, что он «не красавчик», который отказался от боя с россиянином и попросил обойтись «без хайпа».

«Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, г*вна, которое будет литься с обеих сторон», - добавил украинский боксер.

Напомним, легендарный боксер Майк Тайсон признался, что мошенничал при сдаче допинг-тестов.