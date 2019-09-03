«Не могу разрывать отношения»: Украинский боксер Ломаченко об общении с друзьями из РФ после начала российской агрессии

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) дал интервью российской службе ВВС, в котором рассказал, как воспринимает агрессию со стороны Российской Федерации на Донбассе.

Об этом со ссылкой на xsport.ua сообщает НикСпорт.

На вопрос журналиста о том, помогал ли ему российский боксер Александр Беспутин готовиться к поединку с британским боксером Кэмпбеллом, Ломаченко ответил, что в его подготовке участвовали и другие спортсмены.

- Мне помогал не только российский боксер, но и боксеры из Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, кубинцы.

После этого у Ломаченко поинтересовались, влияют ли «отношения с Россией» на его отношения с российскими коллегами. В свою очередь, украинский боксер рассказал, что не может прекращать общение со своими друзьями детства из-за российской агрессии.

- Ну, вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними из детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. Ну а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать.

Также Ломаченко добавил, что ездил в Российскую Федерацию.

- Я ездил в Россию, в Москву на бой к Саше.

На вопрос о том, что бы он хотел сказать украинским и не только украинским фанатам, ответил следующее:

- Я хотел бы передать фанатам людей, которые делят нас на разные стороны, разделяют нас. Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и, чтобы спорт и бокс нас всех объединял.

Напомним, как украинский боксер Василий Ломаченко 31 августа в Лондоне в 12-раундовом поединке победил британца Люка Кэмпбелла.