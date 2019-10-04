Николаевские спортсмены поблагодарили главу облсовета за оплату перелёта на чемпионат в Чили

Виктория Москаленко и Виктор Шевченко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко оплатила авиа перелёт в Чили члену сборной Украины по каратэ.

Об этом сообщил мастер спорта Украины Иван Дрозд на своей странице в Facebook.

«Сегодня нашего спортсмена Виктора Шевченка - члена сборной Украины, пригласила к себе на прием глава Николаевского областного совета Москаленко Виктория Викторовна. Зная нашу проблему в связи с отсутствием финансирование кадетов со стороны государства, она предложила свою личную финансовую помощь при покупке авиа перелёта в Чили, город Сантьяго для участия в Чемпионате мира по каратэ», - написал он.

Ранее сообщалось, что юный николаевский каратист Виктор Шевченко победил в категории кадеты на турнире «Budapest Open» в Венгрии и выступит на чемпионате мира по каратэ в Чили.