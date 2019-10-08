Николаевский боксер Деревянченко требует реванша у Головкина – бой могут провести в 2020 году

Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может пройти уже в следующем году.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

- Если у кого-то есть сомнения относительно справедливости исхода, то, возможно, устроим реванш в 2020 году. Но, знаете, это не бой первой важности для Головкина, при всем уважении к Деревянченко. Геннадий хочет в первую очередь драться с Альваресом. Но иногда нужно сражаться и с такими парнями, как Деревянченко. Сергей работал на своем максимуме. Он сделал все, что мог, - отметил Хирн.

Напомним, что Головкин победил Деревянченко по очкам и завладел вакантными титулами IBF и IBO в среднем весе. Многие зрители на арене не согласились с таким исходом. Украинец заявил, что хотел бы получить второй шанс и провести реванш:

- Рассечение сильно изменило бой. Порой я не мог видеть. Ну а он целился в глаз. Но я не буду оправдываться. Получилось то, что получилось, я сделал все, что мог… Нокдаун? Он ударил меня по затылку. Удар пришелся в область за ухом. Я не видел его, но, на самом деле, он сильно меня не потряс. Я поднялся и не был поврежден, так что мог продолжать. Так что ничего не было. Ничего плохого. Я хотел бы получить реванш, если это возможно. Я готов, - отметил Сергей.

Головкин поблагодарил соперника за бой и выразил готовность встретиться еще раз: