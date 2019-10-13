Руководство МФК «Николаев» уволило главного тренера Шищенко, после очередного поражения в Первой лиге

Руководство МФК «Николаев» приняло решение об увольнении главного тренера — Сергея Шищенко и его тренерского штаба.

Об этом сообщается на странице футбольного клуба, передает «НикСпорт».

Соответствующее решение было принято после матча МФК «Николаев» с «Агробизнесом» (город Волочиск). Стоит отметить, что это второе подряд домашнее поражение муниципалов и после 13 туров они, с 13 очками в активе, идут на 13 месте.

«Вопрос о новом наставнике команды будет принято руководством в ближайшее время», - сообщили в клубе.

Сергей Шищенко пришёл в МФК Николаев зимой прошлого года. Сезон 2018/2019 команда закончила на 9-м месте. В сезоне 2019/2020 после проведённых 13-ти туров МФК Николаев занимает 12-ю строку в турнирной таблице.

Напомним, ранее главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказал, что в оккупированном Донецке осталось все, что он заработал за многие годы.