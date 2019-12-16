Рекордные 48 очков Петерсона не спасли МБК «Николаев» от поражения в Днепре

В воскресение, 15 декабря, МБК «Николаев» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги уступил «Днепру», несмотря на то, что выиграл три четверти матча.

Об этом сообщает «NikSport».

Атакующий защитник корабелов Квентин Петерсон, вслед за феерическим матчем против «Харьковских Соколов», выдал сильнейшее выступление в матче против «Днепра», набрав 48 очков и установив новый личный рекорд результативности.

Переломным же моментом в матче стала третья четверть, где подопечные Дениса Журавлева смогли собраться и не только нивелировать преимущество «Николаева», но и выйти вперед , добыв неплохой перевес, ликвидировать который гости в заключительном отрезке игры так и не сумели.

БК «Днепр» — МБК «Николаев» - 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20)

«Днепр»: Дугат (21), Закурдаев (5), Сизов (8), Тимофеенко (17 + 3 перехвата), Фесенко (10 + 8 подборов) — старт; Чумаков (1), Шундель (10 + 5 передач – 4 потери), Корниенко (17 + 10 подборов + 3 блок-шота), Глебов (5 + 4 передачи)

«Николаев»: Зотов (11 + 4 передачи), К. Петерсон (48 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 6 потерь), Онуфриев (9), Давыдюк (2), Бристол (4 + 5 подборов) — старт; Хохоник, Юрченко, Адедиран (4), К. Мещеряков (9)

Итоговая победа позволила «Днепру» возглавить турнирную таблицу Суперлиги.

Напомним, 13 декабря МБК «Николаев» обыграл «Харьковских Соколов» со счетом 100:98 в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги.