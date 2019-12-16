Президент Зеленский поддержал футболиста Зозулю в скандале с испанскими болельщиками, которые на матче выкрикивали ему оскорбления

Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю в конфликте с испанскими болельщиками.

Об этом сообщает NikSport.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!» – написал Президент на своей Facebook-странице.

«Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой. Жму тебе руку», – добавил Зеленский.

Как известно, матч чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули.

Фанаты «Райо» скандировали «Зозуля - е****й нацист» в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Арбитр был вынужден делать паузу в первом тайме, после чего команды ушли на перерыв, а игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Второй тайм откладывался, но в итоге офицер встречи отменил продолжение игры. Счет на табло был 0:0. Решение по данному матчу будет принимать руководство чемпионата.