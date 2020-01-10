Известного итальянского футболиста приговорили к тюремному сроку за вымогательство и связи с мафией

Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Униан».

Решение по 40-летнему экс-нападающему было принято еще в октябре 2017 года, но Микколи подал апелляцию – теперь суд принял решение оставить наказание в силе. Итальянский футболист будет отбывать наказание за вымогательство и связи с мафиозными группировками. В 2010 году он обратился к преступникам, чтобы они помогли вернуть ему долг в размере 12 тысяч евро.

Микколи провел за сборную Италии 10 матчей и забил 2 гола. На клубном уровне он выступал за «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и другие команды, завершив карьеру в 2015 году.

Напомним, что ранее чемпиона мира из сборной Италии приговорили к двум годам тюрьмы за хранение оружия.