Николаевская саблистка Харлан победила россиянку и выиграла этап Кубка мира в Монреале

Знаменитая николаевская саблистка Ольга Харлан одержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в канадском Монреале.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на НОК Украины в Николаевской области.

В четвертьфинале украинка уверенно разобралась с француженкой Сарой Бальзер - 15:7. В напряженном полуфинале Ольга сумела одолеть китаянку Шао Яки - 15:14.

В решающем поединке Харлан встречалась с представительницей России Ольгой Никитиной и не оставила шансов сопернице - 15:7.

Напомним, что это второе золото на счету украинки в нынешнем сезоне. До этого Харлан праздновала победу на этапе Кубка мира в США.