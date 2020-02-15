В Херсоне хоккеисты устроили массовую драку во время матча, дрался даже президент клуба

В матче 34-го тура регулярного чемпионата УХЛ между херсонским «Днепром» и столичными «Ледяными Волками» команды показали не только хоккейное мастерство, но и боксерские навыки.

Под конец поединка команды устроили сразу три драки у ворот киевской команды, пишет NikSport, ссылаясь на Спорт24.

В ходе столкновения кулаками помахал и президент киевских «Ледяных Волков» Андрей Хапков, который защищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

Сам матч закончился более чем уверенной победой «Днепра» 8:2.

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