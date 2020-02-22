Женская команда Украины по биатлону завоевала «бронзу» в эстафете на ЧМ в Италии

Елена Пидгрушная/ Фото: Украинский биатлон 22 февраля в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская эстафета. Сборная Украины сумела второй год подряд завоевать бронзовые медали на главном старте сезона.

Об этом пишет НикСпорт.

На первом этапе нашу сборную представляла Анастасия Меркушина. Настя использовала два запасных патрона и передала эстафету Юлии Джиме седьмой, с отставанием в 37 секунд от лидера, которым в тот момент была Италия.

Джима на втором этапе выступила очень похоже на Меркушину. Украина на экваторе гонки была шестой, но отставание от Италии увеличилось до 75 секунд. Лиза Виттоцци и Доротея Вирер сделали для своей команды гандикап в почти минуту от второго места, но дальше для итальянок все сложилось плачевно.

На третьем этапе итальянка Санфилиппо, норвежка Экхофф и россиянка Миронова заработали штрафные круги, тогда как полька Камила Жук использовала лишь один доп и благодаря приличной скорости вывела свою команду на первое место. Украинка Вита Семеренко с тремя запасными патронами передала эстафету Елене Пидгрушной восьмой, но лишь в 17 секундах от серебра (54 до Польши).

Пидгрушная сделала настоящий подвиг. Уже с первого круга она включила скорость и стремительно сокращала отставание от лидера. Лишь один промах Елена допустила на стойке, но ушла на финишный круг второй. Уверенным лидером к тому времени была Норвегия, украинка могла побороться лишь за серебро.

К сожалению, выиграть статус вице-чемпионок мира не удалось. Немка Дениз Херрманн оказалась гораздо свежее и убежала от Пидгрушной. Но украинка не подпустила к себе чешку и завоевала для нашей команды бронзу. Польша опустилась на седьмое место.

Стоит отметить, что украинки второй год подряд стали бронзовыми призерками чемпионата мира. В 2019 году наши биатлонистки финишировали третьими в шведском Эстерсунде.

Congratulations to the best teams in women relay with 🇳🇴 @NSSF_Biathlon taking 🥇, 🇩🇪 @skiverband🥈 and 🇺🇦 @OlympicUA🥉! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/a94EEefODD — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Результаты гонки:

1. Норвегия (1+9) 1:07:05,7

2. Германия (0+9) +10,7

3. Украина (0+8) +18,4

4. Чехия (0+10) +31,1

5. Швеция (1+11) +44,9

6. Швейцария (0+11) +47,1

Напомним, как сборной Украине на Кубке мира по биатлону аннулировали результат гонки из-за нарушения правил техники безопасности при стрельбе.