Опубликовано видео из штаба боевика «Гиви», которого убили из огнемета «Шмель»

Опубликовано видео из кабинета командира подразделения террористов «ДНР» «Сомали» Михаила "Гиви" Толстых, в котором он был убит сегодня рано утром, 8 февраля. На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Life.

По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемёт «Шмель» в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.

В настоящий момент на месте проводятся "оперативно-следственные действия", работают сотрудники МЧС и «силовых структур ДНР».

Отметим, что 1 января 2015 года в Луганской области был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен). Как сообщалось, его автомобиль также сожгли из огнемета "Шмель". Предполагается, что к убийству террориста Беднова и ряда других главарей боевиков на Донбассе может быть причастен "чистильщик" российского правительства Дмитрий Уткин ("Вагнер"), который руководит частной военной компанией и поставляет наемников для российской гибридной армии на Донбассе.

Напомним, что 4 февраля текущего года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.