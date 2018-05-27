Николаевцы устроили флешмоб в поддержку украинского политзаключенного Сенцова

В Николаеве в воскресенье, 27 мая, возле памятника Героям Небесной сотни около 15 жителей города устроили флешмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.

Как рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ» одна из участниц данной акции, они решили использовать момент и во время марша вышиванок поддержать всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

- Основное наше требование одинаковое по всей Украине – освобождение всех политзаключенных. И главное – спасти жизнь Сенцову, потому что оно сейчас действительно «на волоске», – рассказала участница.

Напомним, что с 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Ранее также сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита на военный полигон «Широкий Лан» заявил, что Российская Федерация отказывается проводить переговоры насчет освобождения украинских политзаключенных.