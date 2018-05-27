Конфликт на Донбассе перешел в активную фазу, - Волкер

Курт Волкер Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу – «горячую войну».

Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Крым Реалии.

В частности, он заявил, что, по его выражению, и ответственность за это лежит на России, также как ключи к завершению конфликта. Волкер также отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе «сходит с первых полос» мировой прессы.

«Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество», ‒ сказал он.

Напомним, по мнение Волкера, Украина не сможет вернуть оккупированные Россией территории.

Также ранее Волкер заявил, что Россия не выполняет Минские договоренности.