В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского, которого арестовали в Киеве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время телефонного разговора с украинским коллегой Петром Порошенко обсуждал судьбу арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает «Интерфакс».

«Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста (Вышинского, – ред.)», - сказал Путин.

«Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», – добавил он.

Напомним, что 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе «РИА Новости-Украина».

Позже стало известно, что руководителю «РИА Новости-Украина» было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Позже задержанный пропагандист Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил помощи у Путина.