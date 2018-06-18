Украина не допустит легитимизации «властей» на Донбассе через миротворцев ООН, - глава МИД Климкин

Украина не допустит легитимизации «властей» на оккупированном Донбассе через миссию миротворцев ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Интерфакс-Украина».

- Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, - кого угодно, как какой-то «бренд» для легитимизации тех, кто там (на Донбассе, - ПН) есть, - заявил Климкин.

По словами главы МИД, Украине необходимо вести переговоры о формате миссии ООН.

- Это будет очень сложный разговор, но эта «красная линия» является для нас абсолютной - не дать легитимизировать эту оккупацию, - сказал Климкин, отметив, что важно не число миротворцев, а правильно организованный процессе перехода под контролем международного сообщества.

- Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины, - отметил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.

Ранее Климкин заявлял, что Россия хочет, чтобы миротворческая миссия на Донбассе была фейковой.