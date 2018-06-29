В 93-й бригаде назвали имена погибших на Донбассе в результате обстрела боевиков украинских военнослужащих

В результате вчерашнего обстрела позиций Вооруженных сил Украины под Богдановкой погибли двое уроженцев Днепропетровской области и один военный из Харьковской области.

Об этом говорится в Facebook 93-й ОМБр.

«Вчера в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли трое наших собратьев. Весь вчерашний день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами. С утра террористы били противотанковыми управляемыми ракетами, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Примерно в 16:00 боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие - артиллерию и 120-мм минометы», - рассказали в бригаде.

«35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области защищал Украину в составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий на Луганщине (Крымское) и на Донецком направлении. Дома Александра не дождалась с войны жена Янина. Солдату Владимиру Владимировичу Дьяченко в этом году исполнилось 50. В селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области у павшего воина остался сын Руслан. С Днепропетровщины был родом и третий погибший — солдат Дмитрий Васильевич Петрушенко 1971 года. Его похоронит собственный отец», – говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня в результате боя возле Пивденного погибли командир взвода и боец.