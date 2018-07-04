Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за боевиков на Донбассе, в Международный уголовный суд, - Матиос

Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, воевавших на стороне Российской Федерации на Донбассе.

Об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

- Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через суд списки установленных в ходе расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен, - рассказал Матиос.

Также главный военный прокурор заявил о «двойных стандартах», которые иногда применяются к Украине со стороны других государств в вопросе наемников.

- Главное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают, - заявил Матиос.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 40 украинцев в составе наемников «ЧВК Вагнера». Также СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине.