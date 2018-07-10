Украина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - спецпредставитель Госдепа США Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина имеет право открывать огонь на собственной территории.

Об этом он заявил в интервью Bild на вопрос об отчетах СММ ОБСЕ.

Согласно которым огонь на Донбассе ведут как представители незаконных вооруженных формирований (НВФ), так и украинская армия.

- Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны совершенно нормально содержать солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны размещать своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. С украинской стороны тоже происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории, - сказал он.

Кроме того, он пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

- Не забывайте, как именно ОБСЕ считает нарушение прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы, - добавил Волкер.

Говоря о ситуации на подконтрольной России территории на Донбассе, Волкер отметил, что «ЛНР» и «ДНР» «не являются свободными сообществами».

- То, что люди не протестуют, не означает, что они счастливы. Разочарование есть практически у всех, и не только против местных банд и России, из поддерживающей, но и против Киева, который их не спасает, - сказал Волкер.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.

Ранее Климкин заявлял, что Россия хочет, чтобы миротворческая миссия на Донбассе была фейковой.