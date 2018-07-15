Осужденного в Крыму украинца Панова могут этапировать в РФ, - адвокат Динзе

Осужденного Евгения Панова, после вступления приговора в силу, могут этапировать из аннексированного Крыма в российскую колонию.

Об этом в эфире UA:Крым заявила адвокат Панова Ольга Динзе.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю «верховный суд» аннексированного Крыма приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима.

«Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты», - сказала она.

Такого же мнения придерживается и руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник:

«Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей», - заявила Скрипник.

В то же время, брат Панова Игорь Котелянец рассказал журналистам, что осуждение – это шанс на обмен украинца. Ранее, по его словам, российская сторона неофициально заявляла, что Панова могут включить в обменный список, поскольку туда попадают только те, кто уже получил приговор.

Еще один фигурант дела - Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

Панов до задержания работал водителем автобуса АТП Запорожской АЭС.

Российские спецслужбы заявляют, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отрицают российские обвинения и называют их «провокацией» российских спецслужб.